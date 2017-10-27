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Общество

Корпункт ТАСС откроется в Псковской области

Вопрос продвижения Псковской области в федеральном информпространстве обсудил врио губернатора региона Михаил Ведерников с гендиректором информационного агентства «ТАСС» Сергеем Михайловым. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем «Инстаграме».

Сергей Михайлов и Михаил Ведерников. Фото из Instagram @m.v_007

«В регионе нужно создавать насыщенную событийную повестку и выходить с ней во всероссийское медийное поле. В связи с этим в Псковской области скоро откроется корпункт ТАСС. Это будет первый шаг», - отметил Михаил Ведерников

О других проектах и решениях, планируемых на ближайшее время, а также о первых впечатлениях о Псковской области Михаил Ведерников рассказал в интервью главному редактору агентства Максиму Филимонову и руководителю редакции региональных новостей Людмиле Борщевой.

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