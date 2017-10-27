Псковские депутаты разрешили аптеке №2 предоставить в безвозмездное пользование три помещения садоводческим организациям

13:34, 27 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 октября, на сессии Псковской городской Думы депутаты с минимальным перевесом голосов «за» проголосовали за дачу согласия муниципальному предприятию «Центральная городская аптека №2» на предоставление в безвозмездное пользование нескольких своих помещений трём садоводческим организациям – ПРОО «Ассоциации садоводов Псковской области, АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» и ПРОО «Комиссия по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводства в Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель «Ассоциации садоводов Псковской области» Анна Илгоч пояснила, что речь идёт о трёх разных организациях, каждая из которых занимает по кабинету, так как у каждой из них свои уставные цели и штат сотрудников.

При этом самой деятельной она назвала «Комиссию по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводства в Псковской области». По словам г-жи Илгоч, сейчас эта общественная организация добилась того, что садоводы могут подключать электричество за 550 рублей.