0
13:24
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
13:04
Мокрый снег и до 3 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 28 октября
12:33
Александр Царкозенко возглавил псковский Дом офицеров
10:38
Имя «отца» псковского КВН внесли в Книгу Почёта
09:46
Два жилых дома и торговый центр остались без воды в Пскове
21:46
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
19:48
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
Еще новости
Общество

Псковские депутаты разрешили аптеке №2 предоставить в безвозмездное пользование три помещения садоводческим организациям

Сегодня, 27 октября, на сессии Псковской городской Думы депутаты с минимальным перевесом голосов «за» проголосовали за дачу согласия муниципальному предприятию «Центральная городская аптека №2» на предоставление в безвозмездное пользование нескольких своих помещений трём садоводческим организациям –  ПРОО «Ассоциации садоводов Псковской области, АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» и ПРОО «Комиссия по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводства в Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель «Ассоциации садоводов Псковской области» Анна Илгоч пояснила, что речь идёт о трёх разных организациях, каждая из которых занимает по кабинету, так как у каждой из них свои уставные цели и штат сотрудников.

При этом самой деятельной она назвала «Комиссию по контролю за соблюдением законодательства и развитию садоводства в Псковской области». По словам г-жи Илгоч, сейчас эта общественная организация добилась того, что садоводы могут подключать электричество за 550 рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
27 октября 2017
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
Мокрый снег и до 3 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 28 октября
27 октября 2017
Мокрый снег и до 3 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 28 октября
Александр Царкозенко возглавил псковский Дом офицеров
27 октября 2017
Александр Царкозенко возглавил псковский Дом офицеров
Имя «отца» псковского КВН внесли в Книгу Почёта
27 октября 2017
Имя «отца» псковского КВН внесли в Книгу Почёта
Два жилых дома и торговый центр остались без воды в Пскове
27 октября 2017
Два жилых дома и торговый центр остались без воды в Пскове
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
26 октября 2017
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
26 октября 2017
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
26 октября 2017
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации

Идет загрузка...