Депутаты гордумы поспорили о необходимости введения компенсационных выплат за спил деревьев в Пскове

14:04, 27 октября 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы поспорили о необходимости введения компенсационных выплат для застройщиков и коммунальных служб за спил деревьев при прокладке коммуникаций. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента, дискуссия состоялась в рамках обсуждения поправок в Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Дмитрий Барабанов предложил исключить подпункт, который позволял застройщикам не выплачивать восстановительную стоимость зелёных насаждений, которые были спилены при прокладке коммуникаций, либо не высаживать новые вместо уничтоженных. Депутат сообщил, что прокуратура предложила трёхкратный размер компенсации.

«То есть одно вырубили – три посадили?» - спросил Олег Брячак.

Дмитрий Барабанов ответил утвердительно. При этом, по его словам, есть выбор – либо посадить дерево, либо оплатить его стоимость в трёхкратном размере.

Глава города Пскова Иван Цецерский предложил комиссионно оценивать вопрос по высадке деревьев взамен снесённых.

Депутат Константин Болотин попросил учесть, что данные изменения коснутся и физических лиц: «50 тысяч рублей сегодня стоит подключение, и плюс ещё придётся платить за деревья?».

К обсуждению присоединился также депутат Денис Иванов. По его мнению, предложенный документ сложный, хотя идея хорошая. Он рекомендовал более глубоко изучить вопрос. «А если нужно теплотрассу проложить через лес? То сколько надо будет ещё за лес заплатить», - привел он пример.

«То есть вы хотите, чтобы сетевики тянули, рубили деревья и ничего не восстанавливали», - отреагировал Дмитрий Барабанов. На это он получил отрицательный ответ Дениса Иванова.

Их коллега Артур Гайдук заметил, что в случае с лесом действуют другие документы. «Там другие законы, они давно приняты, так что этот документ только на город распространяется», - пояснил он.

В свою очередь депутат Григорий Турчин сказал, что все комиссии по обследованию деревьев принимают сторону застройщиков: «Ни разу нам отстоять не удавалось, а восстановления я не вижу. Вот на Профсоюзной спилили, а там уже восстанавливать нельзя – там нормативы – три метра до проезжей части», - сообщил он.