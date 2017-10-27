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Общество

Деревья на территории объектов культнаследия в Пскове запретили спиливать без разрешения госкомитета

Псковская городская Дума сегодня, 27 октября, запретила спиливать деревья на территории объектов культруного наследия без разрешения госкомитета по охране объектов культурного наследия. Соответствующую поправку в решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 №1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» предложил депутат Дмитрий Барабанов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, против выступил Олег Брячак. «Я много деревьев напилил, это и так сложная процедура, - сказал он. - Деревья и культурное наследие здесь при чём? Вот это считаю лишнее, это утяжеляет процесс».

Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова напомнила, что разрешение на спил дерева в любом случае выдаёт Управление городского хозяйства. «Снос или пересадка обязательно согласовываются, если это историческое поселение или охранная зона объектов культурного наследия», - отметила она. Также Татьяна Иванова пояснила, что у каждого памятника есть охранная зона и все земельные работы на её территории согласовываются с органом по охране памятников. В связи с этим она сказала, что пункт Правил благоустройства, разрешавший спил дерева на территории объекта культнаследия без согласования с соответствующим надзорным органом был ошибочным. 

Артур Гайдук предложил дать администрации города возможность собственоручно доработать документ, однако большинство парламентариев проголосовали за предложенную Барабановым поправку. 

«Не надо пилить втихаря. Публичная власть - она работает открыто». - резюмировал обсуждение Иван Цецерский.

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