Депутаты Псковской гордумы единогласно запретили размещать надувные батуты на зелёных зонах

13:49, 27 октября 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 27 октября, при обсуждении предложенных изменений в городские «Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», утверждённых 29 апреля 2011 года решением №1692, единогласно запретили размещать батуты и другие сезонные аттракционы на зелёных зонах. Об этом с сессии городского парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, вопрос о бесконтрольной установке портящих травяной покров батутов и других надувных конструкций на зелёных зонах уже становился в Пскове предметом бурного обсуждения в Думе и социальных сетях.