Конкурс детских рисунков «Родина моя добротой богата» завершился в Псковской области

14:08, 27 октября 2017, ПАИ

В Псковской области подошёл к концу эколого-этнографический конкурс детских рисунков «Родина моя добротой богата», который проходил в рамках профилактической программы «Деревня добротой богата». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Полистовском заповеднике.

Организаторами конкурса выступили заповедник совместно с Цевельским сельским клубом. К участию приглашались жители Псковской области в возрасте от 5 до 18 лет. Всего в конкурсе приняли участие 264 работы.

В номинации «История моего родного края» в старшей группе первое место заняла Дарья Гайдаленко (МАО «Лицей № 11» города Великие Луки), второе -Ангелина Терская (МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №3»), третье – Ольга Горовская (МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №3»). В младшей группе лучшей стала Ефросинья Герасенкова (МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная школа №23»), «серебро» присудили Диане Чайковской (МБОУ «Кудеверская средняя школа»), «бронзу» - Денису Миховичу (детский сад № 8 Великих Лук).

В номинации « Природа моей малой родины» в старшей группе победила Валерия Долбик (МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»), на втором месте - Анна Андреева (МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»), на третьем - Татьяна Павлова (МБОУ «Чихачёвская средняя школа»). В младшей группе в тройку лидеров вошли Анастасия Кулик (МБОУ «Белорусская средняя школа»), Вероника Чеботарёва (МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества») и Алина Царёва (МБОУ «Печорская гимназия»).

«Милый сердцу уголок» лучше всех в старшей группе изобразила Алла Элхажиева (МБОУ «Миритиницкая основная школа»), второе место завоевала Валентина Мороз (МБОУ «Печорская средняя школа № 23»), третье - Ольга Митина (МБОУ «Киршинская средняя школа»). Среди малдших шокльников отличились Ксения Тихонова (МБОУ «Печорская гимназия»), Сергей Борисенко (МБОУ «Миритиницкая основная школа») и Андрей Пархимович (великолукский детский сад № 21).

По итогам конкурса в Бежаницкой библиотеке и Цевельском сельском клубе будут оформлены выставки детских работ, а самые интересные из них будут опубликованы в виде карманных календарей на 2018 год. Все участники конкурса получат благодарственные письма, а победители – дипломы и памятные подарки.