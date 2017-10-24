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Маркет

Ваши покупки могут приносить пользу

Вы когда-нибудь задумывались, как распределяются ваши ежемесячные траты? Сотрудники Банка Хоум Кредит подсчитали это за нас. Недавно банк провел подобное исследование среди своих клиентов, подключенных к программе лояльности «Польза».

Результаты исследования показали, что четверть расходов современной деловой девушки составляют вовсе не салоны красоты и такси, а перелёты (11,24%), отели (12,90%) и покупки в супермаркетах (8,15%). При этом как настоящая модница она не может отказать себе в дорогой обуви (11% всех расходов). «Сильная и независимая» сама расплачивается в ресторанах (7,87%) и покупает мебель (3,91%). И только после этого она идет на маникюр и укладку в салон красоты (3,91%) и пополнить гардероб модными новинками (3,6%).

Если в бюджете много расходов, то приятно получить небольшие бонусы от покупок. Банк Хоум Кредит стремится помогать клиентам и делать так, чтобы они одновременно и тратили деньги, и получали отличный кэшбэк на карту.

В программе лояльности «Польза» нет скрытых условий. Клиенты банка не обязаны держать минимальный депозит на счету и совершать определенное количество операций, чтобы получить бонусы. В крупных городах, где карта является основным расчетным инструментом, кэшбэк может доходить до 2-3 тысяч рублей в месяц.

Используя кредитную карту с «Пользой» Gold или дебетовую карту «Космос», клиент получает:

• 1% за покупки в любой категории

• 3% за покупки в категориях АЗС, рестораны и путешествия.

• 5-10% за покупки у партнеров программы

По платиновой карте банк заплатит:

• 1,5% за покупки в любой категории

• 5% за покупки в категориях АЗС, рестораны и путешествия.

• 5-10% за покупки у партнеров программы

С программой лояльности «Польза» можно тратить бонусные баллы на товары в любых магазинах.

 

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