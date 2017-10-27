Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков

14:51, 27 октября 2017, ПАИ

Проведение в Пскове Международных Ганзейских дне Нового времени в 2019 году поможет привести город в порядок, считает полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 27 октября, в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада.

Полпред отметил, что в Пскове в рамках подготовки к Ганзе-2019 запланирован и выполняется большой объем работ: не только благоустройство и реставрация памятников истории, но и реконструкция спортивных объектов. Он отметил, что в Псковской области уже многое сделано: причем не только в Пскове, но и во многих райцентрах. В частности, в Великих Луках в рамках подготовки к 850-летию были отремонтированы дороги, театр, благоустроены парки.

По словам Цуканова, полпредство займётся контролем за средствами, выделенными в рамках подготовки к ганзейским дням. Он выразил надежду, что Псков сможет привести в порядок не только памятники, но и городскую среду.

Представитель президента отметил, что Псковская область традиционно была проблемной территорией, в том числе потому, что близость столиц «вымывает» из нее кадры. Надо создавать благоприятный инвестиционный климат, добавил он. Упомянув про особую экономическую зону «Моглино», полпред отметил, что вопрос не только в инфраструктуре для инвесторов, но и «в чем-то большем». «А в чем - должен найти ответ недавно назначенный врио губернатора», - добавил Цуканов.

«У Пскова очень большой потенциал, как у туристического центра, - подчеркнул полпред. - Необходимо создавать туристическую инфраструктуру, гостиницы, рестораны, реставрировать памятники. Не все регионы могут похвастаться наличием границ. Нужно работать».