Псковские депутаты решили согласовывать спил деревьев на округе, но разрешили УГХ сносить аварийные деревья без комиссии

14:42, 27 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 октября, депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии приняли пакет поправок в городские Правила благоустройства и озеленения. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, среди прочего народные избранники утвердили нормы, согласно которой в состав комиссии по спилу деревьев должен обязательно входить депутат от избирательного округа, на котором это дерево расположено. И в случае, если подписи депутата под решением о спиле нет, вопрос будет выноситься на рассмотрение городского парламента.

При этом данная норма не касается аварийных и упавших деревьев. Процедура их сноса, наоборот, была упрощена: теперь для этого не требуется выезд комиссии на место, управлению городского хозяйства администрации Пскова достаточно будет иметь фотографии, подтверждающие, что дерево было аварийным или упавшим.