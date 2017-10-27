0
09:17
Михаил Ведерников намерен привлечь «Ленфильм» к развитию кинопроизводства в Псковской области и восстановлению муниципальных кинотеатров
21:00
Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
15:55
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
14:05
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова
22:57
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
16:01
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
20:23
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
Еще новости
Культура

«Мелодии осени» прозвучат в Пскове

30 ноября в 12:00 читатели Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) соберутся в литературной гостиной, чтобы послушать песни и стихи об осени.

В программе литературно-музыкальной композиции «Мелодии осени» прозвучат стихи русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева. Слушателям представят рельефно-точечное издание «Стихи об осени».

Продолжит встречу музыкальная часть. Перед читателями библиотеки выступит студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Кислов. Исполнитель представит свою новую программу «Все начинается с любви…», в которой прозвучат известные романсы и популярные отечественные песни об осени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников намерен привлечь «Ленфильм» к развитию кинопроизводства в Псковской области и восстановлению муниципальных кинотеатров
27 октября 2017
Михаил Ведерников намерен привлечь «Ленфильм» к развитию кинопроизводства в Псковской области и восстановлению муниципальных кинотеатров 2
Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
26 октября 2017
Учреждения культуры Псковской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств»
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале
23 октября 2017
Ролик псковичей показали на Каннском кинофестивале 2
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова
23 октября 2017
Актер из Пскова Илья Соколовский рассказал о съемках в новой картине Юрия Быкова 1
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово
21 октября 2017
Врио псковского губернатора намерен доказать Минкульту необходимость реставрации храма Успения Богородицы в Мелeтово 4
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
21 октября 2017
Работы по устройству временной кровли начинаются в Доме Печенко в Пскове
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
20 октября 2017
Госкомитет по культуре принимает документы на соискание премий администрации Псковской области до 20 декабря
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)
20 октября 2017
Реставраторы не дали упасть памятнику Александру Невскому под Псковом (ФОТО)

Идет загрузка...