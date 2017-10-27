«Мелодии осени» прозвучат в Пскове

17:04, 27 октября 2017, ПАИ

30 ноября в 12:00 читатели Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (улица Набат, 5) соберутся в литературной гостиной, чтобы послушать песни и стихи об осени.

В программе литературно-музыкальной композиции «Мелодии осени» прозвучат стихи русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева. Слушателям представят рельефно-точечное издание «Стихи об осени».

Продолжит встречу музыкальная часть. Перед читателями библиотеки выступит студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Кислов. Исполнитель представит свою новую программу «Все начинается с любви…», в которой прозвучат известные романсы и популярные отечественные песни об осени.