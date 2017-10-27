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Общество

Условный пожар на комплексе сжижения газа в Пскове потушили за 25 минут

На комплексе сжижения природного газа с автогазонаполнительной станцией «ООО Криогаз-Псков» прошло тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров газовой смеси в резервуарах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате технологического процесса произошёл разрыв трубопровода с сжиженным природным газом у резервуара с последующим возгоранием. Администратор предприятия по телефону «01» сообщил об условном пожаре, организовал эвакуацию людей из здания через основные и эвакуационные выходы, включил систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, сообщил о пожаре руководству.

На место вызова по рангу «1-бис» прибыли необходимые силы и средства Псковского пожарно-спасательного гарнизона, дежурная группа поисково-спасательного отряда города Псков, наряд ГИБДД и другие аварийные службы города. Для бесперебойного водоснабжения автоцистерна была установлена на пожарный гидрант, проложена магистральная линия. Сотрудники МЧС подали два ствола РСК-70 на охлаждения рядом стоящих емкостей с газом, на месте организовали штаб пожаротушения, создали один участок тушения условного пожара. Через 25 минут горение было прекращено.

По окончании учения прошло оперативное совещание, на котором был произведён разбор учения и даны оценки действиям личного состава.

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