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Полпред президента в СЗФО пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове

Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов пообещал разобраться в ситуации с наличием двух газет «Из рук в руки» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 27 октября, в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада.

«Попрошу своего бывшего заместителя, недавно назначенного врио псковского губернатора Михаила Ведерникова, чтобы он разобрался в этом вопросе. Но, судя по тому, что три года не удается найти решение, ситуация непростая. Дайте мне для начала информацию», - сказал Николай Цуканов.

Поводом для комментария стал вопрос представителя издательского дома в Санкт-Петербурге, заявившего о «рейдерском захвате», в результате которого в Пскове появился «клон» газеты.

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