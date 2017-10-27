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Общество

Акция «Детское дерево желаний» вновь стартует в Пскове

С 28 ноября в Псковском Красном Кресте вновь стартует благотворительная акция «Детское дерево желаний», направленная на сбор подарков и денежных средств на их приобретение для детей из малоимущих семей. В этом году участниками акции станут 60 школьников Пскова с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

Сотрудники организации и волонтеры проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в город Пскове» пришли с целью рекрутинга к студентам Псковского университета. В начале встречи сотрудники Красного Креста рассказали о своей организации, которая является одной из старейших благотворительных организаций в России. Затем студенты с помощью видеопрезентации познакомились с современной деятельностью Псковского отделения РКК.

В ходе встречи пожилые волонтёры поделились своим многолетним опытом участия в благотворительной деятельности. Антонина Данилова рассказала о том, легко ли быть волонтером, Тамара Гаврилова ответила на вопрос, что дает человеку участие в волонтерской деятельности, Екатерина Яковлева перечислила основные черты характера, которыми должен обладать доброволец, а Маргарита Алексеева рассказала, от каких негативных черт характера можно избавиться благодаря волонтерству. Мнения старших волонтеров поддержали молодые добровольцы, которые также рассказали о своем участии в благотворительной деятельности. После пожилые женщины прочитали стихи о волонтерах и исполнили «Гимн волонтеров». В завершение встречи руководитель молодежного отдела Псковского Красного Креста Андрей Иванов подробно рассказал, как можно стать волонтером новогодней благотворительной акции.

Напомним, благотворительную акцию «Детское дерево желаний» Псковский Красный Крест проводит с 2009 года. За это время были исполнены желания 487 детей из малообеспеченных семей Псковской области.

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