Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик

15:25, 27 октября 2017, ПАИ

Главой администрации города Великие Луки избран Игорь Чевжик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного 3-го заседания.

Перед этим парламентарии заслушали выступления двух кандидатов, которые представили все необходимые документы и по итогам двух этапов были допущены к конкурсу - Игоря Чевжика и Александра Гуськова.

Первым выступил Чевжик. Он отметил, что, несмотря на достойные показатели социально-экономического развития города Великие Луки, существует ряд задач, которые предстоит решить.

«Главная стратегическая задача – обеспечение динамичного развития всех сфер жизнедеятельности города Великие Луки и сохранение социально-экономической стабильности, – сказал он. – Учитывая, что основу экономики и бюджета составляют отчисления производственных предприятий, нужно сохранять и преумножать производственный потенциал города, рабочие места, что позволит увеличить индекс производительности. Для этого необходимо привлекать инвестиции, максимально участвовать в соответствующих федеральных и региональных программах, осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса, способствовать созданию новых рабочих мест».

Приоритетной сферой деятельности претендент на должность сити-менеджера назвал социальную. Отметив, что за прошедшие годы в городе был осуществлен целый ряд крупных проектов, Игорь Чевжик подчеркнул, что продолжение этого курса должно стать главным направлением городской политики.

«Считаю необходимым поддерживать привлечение и закрепление педагогических кадров, в том числе путем предоставления жилья, развивать систему дошкольного и среднего образования, в том числе через создание новых мест за счет реконструкции действующих и строительства новых образовательных учреждений, стимулировать привлечение лучших выпускников вузов для работы на предприятиях и в школах города и поощрять лучших работников социальной сферы и талантливую молодежь», – сказал он.

Кроме того, Чевжик остановился на необходимости продолжения программ расселения граждан из ветхого и аварийного жилья и проекта «Современная городская среда», а также на продолжении реализации мер по повышению энергетической эффективности городского хозяйства, по надлежащему содержанию теплового хозяйства города, по улучшению качества питьевой воды.

«За последнее время благодаря слаженной работе главы города, депутатского корпуса, администрации, поддержке со стороны региональной и федеральной власти удалось многое сделать. Великие Луки, в целом, стали более современным, благоустроенным, ухоженным городом, – подытожил Игорь Чевжик. – Но чтобы сохранить и приумножить достигнутое, мы должны продолжать развиваться и двигаться вперед».

В свою очередь Александр Гуськов отметил четыре основных приоритета работы городской администрации. Первый – максимальное участие во всех федеральных и региональных программах, благодаря которому уже стали возможны строительство путепровода, реконструкция драмтеатра, расселение из ветхого и аварийного жилья. Второй – создать условия для увеличения налогооблагаемой базы за счет развития предпринимательства и создания рабочих мест. Важным направлением Гуськов назвал создание условий для привлечения специалистов в области социальной сферы: здравоохранении, образовании, культуре, спорте. Кроме того, подчеркнул Александр Гуськов, нужно развивать систему профессионального образования. «Необходимо вернуть рабочим профессиям заслуженное уважение», – сказал он.

После выступлений кандидатов депутаты задали им ряд вопросов и перешли к процедуре тайного голосования. По его результатам Чевжик получил 21 голос и 4 парламентария проголосовали за Гуськова. Глава города Николай Козловский пожелал новому сити-менеджеру приложить все знания, опыт и энергию на развитие города и благо горожан.

Также с избранием нового главу администрации поздравил занимавший этот пост Виктор Каменский. «На протяжении многих лет знаю Игоря Юрьевича как профессионального, энергичного, грамотного и требовательного руководителя. Игорь Юрьевич обладает всеми необходимыми качествами для эффективной работы главой администрации. Это очень ответственный пост и я уверен, что работоспособность и целеустремлённость Игоря Юрьевича будут служить на благо города Великие Луки», – отметил он.

Виктор Каменский поблагодарил всех присутствующих за большую совместную работу, которая была проделана за прошедшие четыре года, и пожелал успехов в реализации всех задач и планов И. Чевжику, администрации города, депутатскому корпусу, Н. Козловскому, а городу и его жителям – развития, процветания и благополучия.

Игорь Чевжик родился 12 сентября 1966 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 1992 году закончил Уфимский нефтяной институт, в 2008 году – ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации». С 1985 по 1987 год служил срочную службу в Советской Армии, затем работал на различных должностях в предприятиях нефтедобывающей отрасли. С 2004 года руководил великолукским районным управлением ООО «Балтнефтепровод», с 2014 года являлся заместителем генерального директора НППП АК «Транснефть» ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы». С 2015 года по настоящее время руководил МУП «Тепловые сети» города Великие Луки. Женат, имеет троих детей.