Представители ресурсоснабжающих организаций Псковской области отчитались о подготовке к зиме

17:57, 27 октября 2017, ПАИ

Основной темой очередного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Псковской области под председательством заместителя губернатора Александра Кузнецова стала готовность энергетического комплекса региона к предстоящей зиме. Мероприятие прошло в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

Представители ресурсоснабжающих организаций региона - филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородского предприятия МЭС, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ООО «Энергосети» и Псковской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» доложили о выполнении комплекса необходимых мероприятий и получении паспортов готовности к зиме.

Также участники совещания обсудили вопрос обеспеченности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения региона автономными резервными источниками электроснабжения (РИСЭ). В преддверии зимы представители Северо-Западного управления Ростехнадзора, муниципалитетов и специалисты «Псковэнерго» провели комплексную проверку работоспособности генераторов электроэнергии, имеющихся на балансе объектов водо- и теплоснабжения, больниц с операционными палатами и социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей.

Мониторинг показал, что из 124 проверенных у потребителей РИСЭ готовыми к работе и в исправном состоянии оказались 118. В двух случаях дизель-генераторы оказались незарегистрированными, а в четырех - неисправны. В случае аварийного отключения электроэнергии Бежаницкая, Пушкиногорская и Порховская больницы, а также Первомайский психоневрологический интернат в деревне Лещихино Палкинского района не смогут оперативно организовать временное электроснабжение от автономных источников питания из-за их неисправности. Александр Кузнецов поручил руководителям профильных комитетов рассмотреть возможность приобретения РИСЭ для этих учреждений путем внесения изменений в соответствующие областные программы, касающиеся развития здравоохранения и социальной поддержки граждан.

Отметим, РИСЭ предназначены для использования исключительно в экстренных случаях при отключении электроснабжения объектов по основной и резервной схемам при технологических нарушениях, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Ещё одним важным вопросом повестки дня стала тема обеспечения в зимний период бесперебойного движения по автомобильным дорогам и организация доставки аварийно-ремонтных бригад к энергообъектам, проезд к которым затруднен или невозможен по причинам ЧС. Присутствующий на заседании регионального штаба директор «Псковавтодора» Виталий Жмылевский рассказал о практике заключения соглашений о взаимодействии между дорожной службой и муниципалитетами Псковской области. В случае необходимости это позволяет оперативно обмениваться информацией и минимизировать время организации расчистки участков на дорогах регионального и муниципального значения. Штаб принял решение о необходимости заключения аналогичных соглашений между дорожными службами и энергетиками.

Отдельной темой заседания штаба стало обсуждение плана подготовки предстоящих масштабных внеочередных учений основных электросетевых организаций региона. Мероприятие пройдет 16-17 ноября в Острове. Энергетики будут отрабатывать совместные действия по восстановлению нарушенного электроснабжения в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду с мобильными подразделениями «Новгородэнерго», Новгородского предприятия МЭС, МЧС и подрядных организаций, в тренировке на базе «Псковэнерго» примут участие специалисты Псковской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» и АО «Оборонэнерго».