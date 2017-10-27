Презентация книги «История старой квартиры» пройдёт в Пскове 31 октября

15:45, 27 октября 2017, ПАИ

31 октября в 11:00 в читальном зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) состоится презентация книги «История старой квартиры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Книга вышла в 2016 году в издательстве «Самокат», постоянном участнике последних лет Международного книжного форума «Русский Запад». Автор текста Александр Литвин и художник-иллюстратор Анна Десницкая создали книжку-картинку для детей об истории одной семьи и истории страны в необычном визуальном формате. Страницы книги полны картинок предметов быта и одежды, которыми пользовались в XX веке.

Издание напоминает одновременно и иллюстрированный учебник истории, и семейный фотоальбом, и домашний архив со старыми документами, открытками и телеграммами, и графический мини-роман о жизни нескольких поколений семьи.

На презентации этой книги дети познакомятся через атрибуты и традиции целой эпохи с историей страны, узнают на примере семьи Муромцевых много нового.

Рассказ библиотекаря будет сопровождаться вопросами викторины «Что это за вещь и как ее использовали?» На экране продемонстрируют предметы домашнего обихода, техники, одежды: примус, муфту, патефон и многие другие. Викторина также посвящена известным личностям XX века, среди которых Ленин, Есенин, Гагарин и другие политики и писатели, музыканты и ученые.

Вход на мероприятие свободный.

Добавим, на книжной ярмарке Non/fiction, прошедшей в декабре 2016 года в Москве, многие литературные критики называли издание книгой года.

20 сентября в Российской Государственной Детской Библиотеке хкдожнику Анне Десницкой вручили одну из самых престижных наград в области книжной иллюстрации – «Золотое яблоко» (Golden Apple). Высокой оценки жюри удостоилась работа над книгой «История старой квартиры» на 26-й Международной Братиславской Биеннале (BIB).