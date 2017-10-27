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Общество

Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»

Определён состав жюри полуфинала конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, судить полуфинал будут:

Напомним, что полуфинал регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия» состоится 29 октября в 16.00 в ТРК «Акваполис». Вход свободный.

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