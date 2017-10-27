Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
Определён состав жюри полуфинала конкурса красоты «Мисс Псков 2017» - регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия».
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, судить полуфинал будут:
- обладатель титула «Мистер Псков 2017», абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион «Довмонтова Кубка 2016», финалист чемпионата России и Восточной Европы Mr. Olympia 2016 (4 место) Никита Тропин;
- стилист, руководитель лаборатории стиля «Glance» и ведущая проекта «Модная революция» газеты «Псковская правда» Елена Новичкова;
- популярная певица и радиоведущая Джана;
- единственный в Пскове титулованный визажист-стилист, мастер международного класса, 12-ти кратный победитель российских и международных соревнований, чемпион Санкт-Петербурга, России и Европы по визажу Виктория Марчук.
Напомним, что полуфинал регионального этапа национального конкурса красоты «Мисс Россия» состоится 29 октября в 16.00 в ТРК «Акваполис». Вход свободный.