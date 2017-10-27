Зимним содержанием трасс в Псковской области займутся 107 единиц спецтехники

17:38, 27 октября 2017, ПАИ

Зимним содержанием федеральных трасс в Псковской области займутся 107 единиц спецтехники. Об этом сообщает dorinfo.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Такеже к настоящему моменту обеспеченна 100% готовность спецтехники для зимнего содержания федеральных трасс в Ленинградской и Калининградской областях. Вся спецтехника оборудована бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM, что позволяет обеспечивать контроль работы каждой машины и расход противогололедных и горюче-смазочных материалов.

Заготовка ПГМ для зимнего обслуживания трасс почти завершена. К 1 ноября для обработки дорог в Псковской области будет заготовлено 7,739 тысяч кубометров песка, 20,787 тысяч тонн песко-соляной смеси и 8,146 тысяч тонн соли с антислеживателем.

Кроме того, на федеральных трассах установлены комплексные посты дорожного контроля метеосистемы, в Псковской области их 12.