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Еду и спиртное украл острович из магазина

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина спиртные напитки и продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице 1 Мая совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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