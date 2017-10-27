Еду и спиртное украл острович из магазина

16:09, 27 октября 2017, ПАИ

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина спиртные напитки и продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице 1 Мая совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.