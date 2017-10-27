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Экономика

Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 8,5% до 8,25% годовых.

Как сообщается на сайте регулятора, причиной смягчения кредитно-денежной политики стала рекордно низкая годовая инфляция, которая, по прогнозам ЦБ, в конце 2017 года составит всего 3% и в дальнейшем, по мере исчерпания влияния временных факторов, приблизится к 4%.

«Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным», — сказано в официально сообщении Банка России.

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