Конкурс на оказание инженерно-консультационных услуг проходит в Псковской области
Автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый центр Псковской области» проводит конкурс на оказание инженерно-консультационных услуг по созданию промышленных и других объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Название конкурса - «Консультационные услуги с целью разработки технологии изготовления корпуса ТЭРМ».
Дополнительную информацию можно посмотреть по ссылке: http://rci60.ru/applications/service/49