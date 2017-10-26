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Спорт

Чемпионат «Абилимпикс» для людей с инвалидностью пройдёт в Псковской области

1-2 ноября в Псковской области пройдёт региональный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования региона.

«Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, реализуемый в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

Чемпионат состоится на базе ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».

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