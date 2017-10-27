Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
Электронное табло с информацией для пассажиров запущено на автобусной остановке «Летний сад» в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-секретарь ГППО «Псковпассажиравтотранс» Денис Бахтин, пассажиры могут увидеть информацию о ближайших автобусах и времени ожидания, время и погоду. Экран пока работает в тестовом режиме.
Электронные табло устанавливаются в рамках работы по повышению уровня комфорта пассажиров и созданию дополнительных сервисов. В ближайшее время экраны появятся на других остановках на Октябрьском проспекте, площади Ленина, а в дальнейшем на других улицах.