0
16:57
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
16:51
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
16:08
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
15:18
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
14:51
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков
14:22
Банк в смартфоне
13:24
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
Еще новости
Общество

Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове

Электронное табло с информацией для пассажиров запущено на автобусной остановке «Летний сад» в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-секретарь ГППО «Псковпассажиравтотранс» Денис Бахтин, пассажиры могут увидеть информацию о ближайших автобусах и времени ожидания, время и погоду. Экран пока работает в тестовом режиме. 

Электронные табло устанавливаются в рамках работы по повышению уровня комфорта пассажиров и созданию дополнительных сервисов. В ближайшее время экраны появятся на других остановках на Октябрьском проспекте, площади Ленина, а в дальнейшем на других улицах. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
27 октября 2017
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
27 октября 2017
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
27 октября 2017
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
27 октября 2017
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков
27 октября 2017
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков
Банк в смартфоне
27 октября 2017
Банк в смартфоне
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
27 октября 2017
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области 1
Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту
27 октября 2017
Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту

Идет загрузка...