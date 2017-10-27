Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове

16:08, 27 октября 2017, ПАИ

Электронное табло с информацией для пассажиров запущено на автобусной остановке «Летний сад» в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-секретарь ГППО «Псковпассажиравтотранс» Денис Бахтин, пассажиры могут увидеть информацию о ближайших автобусах и времени ожидания, время и погоду. Экран пока работает в тестовом режиме.

Электронные табло устанавливаются в рамках работы по повышению уровня комфорта пассажиров и созданию дополнительных сервисов. В ближайшее время экраны появятся на других остановках на Октябрьском проспекте, площади Ленина, а в дальнейшем на других улицах.