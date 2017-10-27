Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника

16:51, 27 октября 2017, ПАИ

После торжественной церемонии открытия памятника автобусу-труженику в здании «Псковпассажиравтотранса» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников автомобильного транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В нем приняли участие работники и ветераны предприятия, в том числе руководители филиалов, автовокзалов и автостанций Псковской области, представители администрации региона, областного Собрания депутатов, руководство города Пскова.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области с профессиональным праздником работников транспортной отрасли поздравил заместитель главы региона Александр Кузнецов.

Вице-губернатор поблагодарил автотранспортников за ежедневный тяжелый труд, достойный огромного уважения, сказав слова особой признательности ветеранам. Он подчеркнул, что администрация Псковской области и впредь будет оказывать поддержку предприятию в его развитии и обновлении парка. Вице-губернатор также выразил надежду, что в скором времени в городе помимо памятника автобусу появится еще и туристический автобус модели «ЛиАЗ». «Это, можно сказать, символ транспортного блока. С удовольствием вспоминаю свои студенческие годы, когда на таком же автобусе № 3 я с улицы Инженерной добирался до университета. Большое спасибо, что вы этот памятник поставили», — сказал Александр Кузнецов.

От имени депутатов Псковского областного Собрания работников автомобильной отрасли региона поздравил вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

В ходе торжественной церемонии лучшим сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности.

Отметим, сегодня в «Псковпассажиравтотрансе» трудятся более 2 тысяч человек.

День работников автомобильного транспорта отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье октября.