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Культура

Прием заявок на участие в конкурсе «Голос Пскова - 2017» стартует 1 ноября

С 1 ноября стартует прием заявок на участие в вокальном конкурсе «Голос Пскова - 2017», сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре. Конкурс проводится с целью поиска и выявления молодых талантливых вокалистов города, отбора среди них самых лучших, а также для содействия их творческому развитию на территории города.

Ежегодно конкурс проводит Молодежный центр. В этом году мероприятие состоится при поддержке Псковского государственного университета. Финал запланирован 7 декабря в актовом зале главного корпуса.

Участниками вольного состязания могут стать учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодежь в возрасте от 12 до 30 лет. Исполнитель должен подготовить два номера – один для отборочного тура, второй – для гала-концерта. Первый номер не имеет строгой тематики, информация о теме второго этапа будет объявлена во встрече мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» в срок до 15 ноября года. Заявки принимаются на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru c пометкой «Голос», также заявку можно заполнить в самом центре (улица М. Горького, дом 15) до 26 ноября.

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