Ульяна Михайлова: Генсовет ФНПР пришел к выводу, что требует от Путина выдвижения на очередные выборы президента

16:30, 27 октября 2017, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа, депутат регионального парламента Ульяна Михайлова сегодня, 27 октября, в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего заседания генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) сообщила: «В ходе достаточно жаркого обсуждения ситуации российская профсоюзная организация в лице своего высшего органа управления – Генерального совета – пришла к выводу, что, по сути, требует от действующего президента России Владимира Путина выдвижения его кандидатуры на очередной президентский срок».

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, на заседании генсовета ФНПР лидер организации Михаил Шмаков выступил с докладом «О действиях профсоюзов в современных условиях».

«Доклад содержал подробную оценку социально-экономической обстановки в стране, ситуации, связанной с социально-трудовым самочувствием граждан РФ. Было отмечено большое достижение переговорной кампании профсоюзов в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений – это увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в обозримый период. Сегодня мы уже можем констатировать, что доведение МРОТ до 85% прожиточного минимума состоится уже 1 января 2018 года, суммы озвучены публично, и в течение 2018 года эти два понятия – МРОТ и прожиточный минимум – фактически уравняются в своем абсолютном выражении. Это действительно победа», — подчеркнула Ульяна Михайлова

Она также сообщила, что Михаил Шмаков призвал руководителей членских организаций ФНПР обратить внимание на методику формирования минимальной потребительской корзины в субъектах федерации.

«Здесь нам приходится констатировать, что в результате подчинения органов статистического учета министерству экономики есть основания говорить о цифирных манипуляциях при формировании данной экономической единицы. Мы видим парадоксальные ситуации на территории страны, когда при явном ухудшении экономического положения граждан, при росте цен на товары и услуги у нас снижается потребительская корзина и привязанные к ней социальные суммы, учитываемые при формировании пенсий, определенных льгот, мер социальной поддержки, предоставляемых за счет региональных бюджетов. Эти обстоятельства вызывают крайне тяжелое ощущение у граждан нашей страны и, к сожалению, позволяют говорить о том, что у нас работающий человек может быть отнесен к категории бедных, несмотря на то, что интенсивность труда превышает норму рабочего времени уже практически по всем категориям работающих», — отметила председатель Псковоблсовпрофа.

Также, продолжила она, рамках работы Генерального совета обсуждались отраслевые вопросы, связанные с функционированием внебюджетного и бюджетного сектора экономики.

В свою очередь заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов рассказал, что данная информация обсуждалась сегодня на заседании Президиума Псковского областного совета профессиональных союзов. «Принимавшие участие в заседании руководители членских организаций Псковского облсовпрофа сообщили, что они эту позицию ФНПР разделяют, поддерживают и готовы работать в этом направлении. Было принято решение, что 1 декабря 2017 года мы проводим заседание Совета нашего профсоюзного объединения с одноименным первым вопросам «О действиях профсоюзов Псковской области в современных условиях». Мы подробно рассмотрим экономическую, социальную, трудовую ситуацию в нашем регионе. Я предполагаю, что мои товарищи выполнят формирование наказов в адрес кандидатов в президенты РФ. Но по персоналиям сомнений в профсоюзном движении нет: основная часть нашего профсоюзного движения, членов профсоюзных организаций Псковской области будут поддерживать кандидатуру Владимира Путина для выдвижения на пост президента Российской Федерации. Я соглашусь с тем, что сегодня это звучит как требование профсоюзов – выдвинуть свою кандидатуру на очередной президентский срок», — заявил Игорь Иванов.

Он также отметил, что в докладе Михаила Шмаков уже сформулированы восемь наказов Владимиру Путину. «Я считаю, что под всеми можно смело подписаться», — добавил Иванов.

Ульяна Михайлова отметила, что работа над данным заседанием Совета Псковского облсовпрофа предстоит очень большая. «Мы намерены произвести экономическую оценку состояния социально-трудового самочувствия граждан, работающих на территории Псковской области. При этом особое внимание будет уделено именно финансовой государственной политике, тому, каким образом она повлияла на работу бюджетного и промышленного сектора экономики, каким образом сегодня выглядит состояние бюджетов субъектов РФ, хотя здесь вывод уже очевиден: это состояние в большей степени носит неудовлетворительный характер. Искренне рассчитываем, что наши профсоюзные организации смогут скоординировать свои действия в формировании наказов главе государства, в определении основных направлений, которые сегодня требуют повышенного внимания со стороны государства. Мы уже понимаем, что буквально экстренного решения требуют вопросы о перераспределении средств в рамках межбюджетных отношений, об определении более лояльной бюджетной политики в адрес бюджетных учреждений, об оценке их общей кредиторской задолженности, их способности к выполнению государственного поручения, к оказанию качественных услуг. Мы намерены произвести оценку кадрового состояния в бюджетном и внебюджетном секторе экономики, посмотреть уровень заработной платы и ее динамику за последних пять лет. И не только в абсолютном, но и номинальном выражении. Кроме того, мы предполагаем провести мониторинг и собрать мнения наших членов профсоюзов о том, как должна корректироваться на территории нашего региона ситуация в отношении системы оплаты труда, пакета социальных льгот, поддержки особых категорий граждан, в том числе сельских специалистов, работающих в бюджетной сфере, и ветеранов труда. Работа предстоит очень большая. Мы рассчитываем на общее погружение руководителей членских организаций в такой комплексный и массовый мониторинг социально-экономического состояния Псковской области и на объективную критическую беседу 1 декабря 2017 года», — заключила председатель Псковского облсовпрофа.