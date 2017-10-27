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Общество

Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта

26 октября, в день международной акции «День без бумаги», «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях подвел итоги по количеству клиентов, выбравших безбумажный способ получения счета за услуги связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, более 120 тысяч абонентов филиала в Новгородской и Псковской областях узнают о сумме потребленных услуг связи по электронной почте, через sms-информирование или в «Едином личном кабинете» (ЕЛК).

Самый востребованный у клиентов способ получения информации – это Единый личный кабинет (ЕЛК), в нем зарегистрировались уже 102 тысячи клиентов. ЕЛК – это полноценный цифровой офис самообслуживания, возможности которого позволяют добавлять новые услуги связи или отключать утратившие актуальность, менять тарифные планы, заказывать детализацию и обращаться к истории платежей, получать обратную связь от консультантов по заинтересовавшим вопросам и многое другое.

«Компания «Ростелеком» поддерживает современные безбумажные технологии и в целом сокращает нерациональное использование бумаги. Переводить наших клиентов на электронную форму счета мы стали более двух лет назад, - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. – Самые прогрессивные клиенты сразу стали пользоваться возможностями удаленного доступа к информации и управления услугами связи. Постепенно от бумажных счетов отказывается всё большее количество абонентов, понимая насколько удобно и просто просматривать счет в электронном виде».

Счет в электронном виде доступен абонентам раньше, чем получателям бумажной квитанции. При этом сроки оплаты остаются прежними. Одним из самых быстрых способов оплаты является платеж по банковской карте через ЕЛК – он производится в режиме «онлайн» и зачисляется на лицевой счет клиента в течение нескольких минут. Также оперативно оплатить услуги связи можно на сайте RT.RU в разделе «Оплата» и в официальных группах компании в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

«Ростелеком» приглашает всех абонентов зарегистрировать свой «Единый личный кабинет» и получать счет за услуги связи в электронном виде. За переход на электронный счет через ЕЛК пользователь получит баллы, которые можно обменивать на заказ фильмов из «Видеопроката», подключение антивируса или другие вознаграждения. Зарегистрироваться в «Едином личном кабинете» можно на сайте LK.RT.RU.

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