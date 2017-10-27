Шпик с вирусом АЧС обнаружили в Невеле

17:00, 27 октября 2017, ПАИ

В торговом павильоне ООО «Васильки», расположенном на площади Колхозного рынка в Невеле, был установлен факт реализации солёного шпика без ветеринарных сопроводительных документов. При проведении исследований проб от данной продукции ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» был выявлен геном вируса африканской чумы свиней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению происхождения данной продукции и недопущению распространения.

Отметим, об аналогичном случае со свиным шпиком, зараженным вирусом АЧС, сообщалось на сайте управления в конце сентября.

В связи с этим управление обращает внимание владельцев животных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость постоянного контроля за здоровьем свиней и обращения в ветеринарную службу при заболевании или падеже животных и просит сообщать обо всех случаях обнаружения в лесу останков павших кабанов в центральный офис: 170008, город Тверь, улица Озерная, 9, телефоны: 8(4822) 58-79-52, 50-98-01, +7-910-537-29-75, или в обособленное подразделение Управления на территории Псковской области: 180014, город Псков, улица Н. Васильева, 77, телефон: 8(8112) 29-21-29.