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Политсовет псковского отделения «ЕР» выдвинул Турчака на должность сенатора от областного Собрания

Региональный политсовет псковского областного отделения «Единой России» сегодня, 27 октября, постановил передать экс-губернатору Андрею Турчаку мандат депутата Псковского областного Собрания, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Николая Бурого, и предложить президиуму генсовета партии рассмотреть кандидатуру бывшего главы области для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Псковского областного Собрания депутатов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», Андрей Турчак смог претендовать на вакантный мандат депутата областного парламента в связи с тем, что после отставки Николая Бурого, занимавшего 2-ю строчку в списке региональной избирательной группы №19, в политсовет поступил отказ следующий по списку (№3) Оксаны Лазаревой. В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Избирательного кодекса Псковской области экс-губернатор, возглавлявший общерегиональный список партии на выборах в областное Собрание в 2016 году, снова получил возможность стать депутатом.

После согласования решения регионального политсовета президиумом генсовета партии [сейчас Андрей Турчак занимает пост врио секретаря генсовета – ПАИ] и получения мандата бывший глава области будет делегирован в Совет Федерации от Псковского облаcтного Собрания.

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