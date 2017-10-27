За два дня псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы
Всего за два дня сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления.
Утром 25 октября, в районе населенного пункта Скопково Пыталовского района, были задержаны два выходца одной из североафриканских стран, которые на легковом автомобиле пытались проехать к границе с Латвийской Республикой, минуя установленные пункты пропуска. Со слов задержанных, бежать в Европу они не собирались, но причины, по которым два иностранных туриста прибыли из столицы нашей родины в приграничную глубинку, а тем более, взяли такси и целенаправленно направились к границе, африканцы пояснить так и не смогли.
Вечером того же дня, в том же районе, пограничники снова выдвинулись на задержание, но теперь уже к населенному пункту Белкино. В ста метрах от государственной границы была поймана группа из восьми граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. Азиаты налегке продвигались к рубежу, но пересечь его не смогли благодаря слаженным и профессиональным действиям пограничного наряда.
В Печорском районе были пойманы 11 иностранцев южноазиатского региона, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу. На этот раз пограничникам помогли бдительные местные жители, один из которых даже принял непосредственное участие в задержании. Примечательно то, что некоторые нарушители передвигались по заснеженному печорскому лесу босиком! Пограничники своевременно оказали пострадавшим первую помощь.
Все иностранные граждане задержаны на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.