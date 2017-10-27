За два дня псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы

21:37, 27 октября 2017, ПАИ

Всего за два дня сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

Утром 25 октября, в районе населенного пункта Скопково Пыталовского района, были задержаны два выходца одной из североафриканских стран, которые на легковом автомобиле пытались проехать к границе с Латвийской Республикой, минуя установленные пункты пропуска. Со слов задержанных, бежать в Европу они не собирались, но причины, по которым два иностранных туриста прибыли из столицы нашей родины в приграничную глубинку, а тем более, взяли такси и целенаправленно направились к границе, африканцы пояснить так и не смогли.

Вечером того же дня, в том же районе, пограничники снова выдвинулись на задержание, но теперь уже к населенному пункту Белкино. В ста метрах от государственной границы была поймана группа из восьми граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. Азиаты налегке продвигались к рубежу, но пересечь его не смогли благодаря слаженным и профессиональным действиям пограничного наряда.

В Печорском районе были пойманы 11 иностранцев южноазиатского региона, которые намеревались незаконно пересечь государственную границу. На этот раз пограничникам помогли бдительные местные жители, один из которых даже принял непосредственное участие в задержании. Примечательно то, что некоторые нарушители передвигались по заснеженному печорскому лесу босиком! Пограничники своевременно оказали пострадавшим первую помощь.

Все иностранные граждане задержаны на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия решения о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.