Перед школьными каникулами сотрудники ГИБДД провели уроки дорожной безопасности

21:45, 27 октября 2017, ПАИ

Накануне осенних каникул сотрудники ОГИБДД УМВД России по Пскову посетили школы и провели беседы с юными участниками дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Госавтоинспекторы предупредили юных пешеходов и велосипедистов о недопустимости подвижных игр вблизи проезжей части, напомнили о важности перехода дороги только по пешеходному переходу.

Также «учителя в погонах» напомнили юным участникам дорожного движения о немаловажном - необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде в условиях пасмурной погоды и в темное время суток, продемонстрировав, как правильно использовать «светлячки». После окончания урока безопасности все ребята получили в подарок от сотрудников ГИБДД световозвращатели.

Особое внимание дорожные полицейские уделили правилам безопасной езды на велосипеде, ведь несоблюдение требований Правил дорожного движения по передвижению на данном виде транспорта может привести к печальным последствиям. И поэтому в период осенних школьных каникул для педагогов и сотрудников Госавтоинспекции одной из первостепенных задач становится предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов.

Кроме того, школьникам в доступной игровой форме было рассказано о том, как использование мобильного телефона во время движения по тротуару, а также при переходе через дорогу может стать причиной ДТП. Инспекторы посоветовали детям также как можно меньше демонстрировать свои гаджеты на улице, чтобы не спровоцировать их кражу.

Напомним, в дни осенних школьных каникул с 30 октября по 3 ноября в Пскове Управление образования Администрации города организует 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных.