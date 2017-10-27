Сотрудники Академии ФСИН отметили 25-летие со дня образования вуза

19:50, 27 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 октября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник открыл заместитель начальника Академии, начальника Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы Юрий Панин. Он отметил, что за четверть века пройден большой путь, от средней специальной школы МВД России до структурного подразделения Академии ФСИН России, ведущего вуза: «В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто стоял у истоков вуза и на протяжении нескольких лет трудился на его благо. Наши выпускники несут службу в различных уголках России, с честью выполняя свой служебный долг».

Поздравляя преподавателей и сотрудников вуза, а также курсантов с 25-летием университета временно исполняющий обязанности начальника управления кадров ФСИН России полковник внутренней службы Александр Пирогов пожелал всем здоровья, счастья, удачи, и «чтобы были блестящие перспективы, к которым мы все стремимся».

От имени администрации Псковской области выразила благодарность виновникам торжества Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова: «Вы за 25 лет сумели непросто состояться, а стали уважаемым самодостаточным и признанным образовательным учреждением. Вы внесли большой вклад в образовательную систему Псковской области и в развитие социальной инфраструктуры».

Также с 25-летним юбилеем всех присутствующих поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко: «У вас есть повод для настоящей гордости за свой вуз. В Академии сложился крепкий и профессиональный коллектив преподавателей. Воспитанники филиала традиционно показывают блестящие результаты в научной деятельности, принимают активное участие в студенческой, общественной и спортивной жизни нашего города».

«Псковский филиал Академии ФСИН России прошел яркий путь развития, став многопрофильным научно-образовательным центром. Выпускники филиала востребованы по всей стране и в этом заслуга руководства вуза, преподавателей и офицеров», - отметил глава города Иван Цецерский и пожелал руководству и личному составу филиала крепкого здоровья, благополучия, большого личного счастья, а студентам великолепной карьеры.

Также к наилучшим пожеланиям присоединился глава Псковского района Владимир Лавренов. Торжество продолжилось поздравлениями гостей вуза, а также праздничным концертом. Лучшие сотрудники и преподаватели были отмечены почетными грамотами и ведомственными наградами.