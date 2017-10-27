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Общество

В ряды тимуровцев Псковского облсовпрофа вступили новые студенты

На базе Псковского облсовпрофа состоялось занятие для студенческого актива в рамках работы социального проекта «Тимуровцы двуx поколений». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, на встрече присутствовали 11 человек, 7 из которыx – новые члены волонтерского отряда по оказанию помощи старшему поколению. 

Тренинг на знакомство и сплочение проводила заместитель заведующего отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий по социально-психологической работе Валерия Мишакова. Впереди ребят ждет еще одно занятие с различными упражнениями, тестами и арт-тестами, которые направлены не только на развитие личностной сферы, но и на определение своего места в социуме, определение своих приоритетов в жизни. 

Напомним, ежемесячно члены отряда тимуровцев помогают представителям старшего поколения в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают пожилых людей на прогулках, а также просто общаются с ними. За время работы отряда была оказана помощь более 170 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и дети войны. 

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