Госдеп опубликовал санкционный список из 33 российских компаний

21:23, 27 октября 2017, ПАИ

Госдепартамент США опубликовал список российских компаний, ведение бизнеса с которыми запрещено. Как пишет ИНТЕРФАКС, Список совпадает с тем, что накануне обнародовала газета The New York Times. В него вошли 33 предприятия или концерна, среди которых «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод», «Вертолеты России» и другие.

Кроме того, в список входят Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в конгресс список связанных с РФ людей и организаций, которым могут грозить санкции.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, который предусматривает дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР, а также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции. Теперь президенту США придется уведомлять Конгресс о намерении снять санкции с России, а у Конгресса будет 30 дней, чтобы блокировать такие изменения.