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Общество

Жителям Великих Лук рассказали об опасности отопительных приборов

27 октября в рамках проведения сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и месячника гражданской обороны сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки провели рейд в жилом секторе города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, газовому оборудованию и электрической проводке. При осуществлении рейда проведены беседы с 27 жителями города о мерах пожарной безопасности, которым разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Распространено 35 листовок о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период, 27 памяток о требованиях пожарной безопасности при обращении с газовым оборудованием и 10 памяток по действиям населения при получении сигналов гражданской обороны.

Жителям города также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории города Великие Луки и основные причины пожаров и гибели людей в осенне-зимний период.

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