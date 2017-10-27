0
16:57
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
16:51
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
16:08
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
15:18
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
14:51
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков
14:22
Банк в смартфоне
13:24
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
Еще новости
Общество

Трех псковичей наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Медалью «За заслуги перед Псковом» будут награждены режиссёр-постановщик культурного центра УМВД России по Псковской области Виктор Саханёнок, заведующая отделом краеведческой литературы областной библиотеки Елена Киселёва и пскович-подводник, председатель Псковского регионального отделения Морского собрания, капитан первого ранга Виктор Михайлов. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, такое решение согласно Уставу города было принято тайным голосованием сегодня, 27 октября, в ходе очередной 2-й сессии Псковской городской Думы. Кандидатуру Елены Киселевой поддержали 22 депутата, за Виктора Михайлова проголосовали 23 депутата, за Виктора Саханёнка отдано 22 голоса.

Кроме того, депутаты единогласно поддержали вопрос о внесении в Книгу почета города Пскова посмертно имени заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи - начальника отдела по делам молодежи администрации города Пскова Александра Иванова за его большой вклад в дело воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни на территории города Пскова. «К сожалению, Александр Иванов скоропостижно скончался, но его дело живет, а авторитет среди коллег и молодежи был достаточно сильным», - отметил глава Пскова Иван Цецерский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
27 октября 2017
Более половины абонентов «Ростелекома» в Новгородской и Псковской областях выбрали электронную форму счёта
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
27 октября 2017
Работники транспортной отрасли Псковской области получили грамоты и благодарности в честь профессионального праздника
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове
27 октября 2017
Электронное табло запущено в тестовом режиме на остановке «Летний сад» в Пскове 1
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
27 октября 2017
Определен состав жюри полуфинала «Мисс Псков 2017»
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков
27 октября 2017
Николай Цуканов: Ганза поможет привести в порядок Псков 1
Банк в смартфоне
27 октября 2017
Банк в смартфоне
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области
27 октября 2017
Корпункт ТАСС откроется в Псковской области 2
Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту
27 октября 2017
Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту

Идет загрузка...