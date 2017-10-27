Трех псковичей наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

20:40, 27 октября 2017, ПАИ

Медалью «За заслуги перед Псковом» будут награждены режиссёр-постановщик культурного центра УМВД России по Псковской области Виктор Саханёнок, заведующая отделом краеведческой литературы областной библиотеки Елена Киселёва и пскович-подводник, председатель Псковского регионального отделения Морского собрания, капитан первого ранга Виктор Михайлов. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, такое решение согласно Уставу города было принято тайным голосованием сегодня, 27 октября, в ходе очередной 2-й сессии Псковской городской Думы. Кандидатуру Елены Киселевой поддержали 22 депутата, за Виктора Михайлова проголосовали 23 депутата, за Виктора Саханёнка отдано 22 голоса.

Кроме того, депутаты единогласно поддержали вопрос о внесении в Книгу почета города Пскова посмертно имени заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи - начальника отдела по делам молодежи администрации города Пскова Александра Иванова за его большой вклад в дело воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни на территории города Пскова. «К сожалению, Александр Иванов скоропостижно скончался, но его дело живет, а авторитет среди коллег и молодежи был достаточно сильным», - отметил глава Пскова Иван Цецерский.