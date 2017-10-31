Сокровища «сплющённого» раскопа: Чермет и пропавшая домна

13:21, 31 октября 2017, ПАИ

Первый снег уже успел укрыть Мстиславский раскоп, казалось бы, археологам надо складывать нивелиры, убирать лопаты и кисточки, делать последние записи и ждать нового сезона. Но нет, работы продолжатся после обустройства обогреваемого павильона. К тому же специалистам всё ещё есть чем поделиться с читателями Псковского агентства информации.

Осенью 2016 года, когда работы на раскопе едва начались, стало известно о множестве найденных здесь обломков цветных металлов. Тогда археологи нашли массу ломаных украшений — производственную кладовую с профессиональными запасами ювелира. Более ранние ювелирные изделия, возможно, из местных курганов, были деформированы целенаправленно. Была такая практика, что в состав ювелирных изделий XV-XVI века включалось древнее вторсырьё, а скомканные, разрубленные браслеты, смятые перстни и сжатые кольца удобнее переплавлять.

Во время первых работ у ТЭЦ 2003 году на поверхности показалась компактная прямоугольная постройка с рабочим местом ювелира и совсем маленьким очагом в виде гранитного камня с небольшой выемкой. Там же находились около пятисот целых и несколько тысяч обломков разноразмерных тиглей (ёмкости для плавления) с остатками цветного металла.

В сентябре археологи вышли на более позднее сооружение, в котором псковичи занимались литьём. Точно датировать этот «металлургический комплекс» пока не представляется возможным. Удалось лишь отсечь временной период. Комплекс действовал в промежутке не ранее XIII и не позднее XVI века. Ещё предстоит понять, был ли это единый комплекс, где лили и цветные металлы, и выплавляли железо, или всё-таки это последовательно сменявшие друг друга сооружения. Ведь для плавления цветных и чёрных металлов нужны абсолютно разные температуры. Железо плавится при доменной температуре свыше тысячи градусов. Печки, способной обеспечить такие сумасшедшие показатели, археологи здесь не нашли. «Это должна была быть очень мощная печь из огнеупорной глины и гранитных булыжников. Возможно, со временем её разобрали для других нужд», - предположила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, руководитель работ на раскопе Елена Салмина.

Зато на площади порядка пяти квадратных метров обнаружено множество больших, тяжёлых глиняных тиглей, в которых и плавилось железо. Здоровенные штуковины стояли рядочками на выровненной песчаной «подушке» и были немного утоплены в неё.

Курганы пригодились в очередной раз: и вторсырьё, и песок для охлаждения.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Здесь же имеется льячка – ковшик для разливания расплавленного металла. Есть ещё версия, что это мерная ложка для добавления к расплавленному металлу каких-либо присадок.

Помимо следов мощного металлургического комплекса Мстиславский раскоп продолжает дарить небольшие интересные находки – вещицы, которыми псковичи пользовались ежедневно. Научный сотрудник Псковского археологического центра, руководитель лаборатории Татьяна Щукина показала разношёрстную мини-коллекцию, которая состоит из писала, браслетов, гирьки-разновеса, бусины, кремневой пластины и бронзовой подвески с образом.

Писало, по-другому стило, использовалось для записей на покрытых воском дощечках. Заострённой частью выводились буквы, скруглённым «молоточком» написанное стиралось. По словам специалиста, перед нами архаичная форма писала, обычно встречаются те, что на кончике имеют небольшую лопатку-стёрку. Эту находку предположительно можно отнести к XII веку.

Ножевидная кремневая пластина – орудие каменного века, которое случайно оказалось среди более поздних относительно времени её бытования слоёв. Возможно, её использовали в качестве скребка или как амулет, известный под названием громовой стрелы. По народному поверью, громовая стрела — это оружие Громовержца, которым он разил нечисть.

Коническая бусина глухого зелёного стекла найдена в одном из курганов X-XI веков.

Похожая на игральный кубик гирька-разновес могла использоваться в ювелирном производстве или для проверки качества серебряных монет.

Над одним из найденных браслетов средневековому мастеру пришлось покорпеть. Его изготовление, скорее всего, далось непросто. Это, так называемый, браслет сложного плетения. Возможно, он был посеребрён, а, судя по небольшим размерам, мог принадлежать ребенку. Есть и более традиционный грубоватый, ложновитой браслет. Всё это находки XII-XIII веков.

Венчает эту красоту тоненький бронзовый образок XII-XIII веков с изображением Богоматери и младенца.

На этом археологический сериал и прямые включения с Мстиславского раскопа на время прерываются, но псковская земля богата тайнами, а значит, не за горами новый сезон.