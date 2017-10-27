В Усвятах появился современный спортивный стадион

20:49, 27 октября 2017, ПАИ

Современная спортивная площадка появилась в Усвятах. Торжественная церемония открытия нового спортивного объекта состоялась в пятницу, 27 октября. Это один из восьми стадионов, построенных в этом году в приграничных районах Псковской области по программе «Газпром-детям». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

От имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с долгожданным событием жителей Усвят поздравил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин. Он отметил, что теперь у жителей района появилась возможность проводить свой досуг и заниматься спортом в хороших условиях, а также подготовиться к выполнению комплекса ГТО и стать обладателем знака высокой физической подготовки. «Теперь не только уроки физкультуры для детей и подростков станут интереснее, но и спортивные районные соревнования приобретут качественно новый уровень», — добавил он.

Глава Усвятского района Виктор Иващенко в свою очередь поблагодарил администрацию Псковской области, компанию «Газпром» и областной Госкомитет по физической культуре и спорту за вклад в развитие массового спорта. «Для муниципалитета создание условий для занятий физической культурой и спортом, воспитание патриотически настроенной молодежи являются одними из главных задач», — подчеркнул руководитель района.

После выступления официальных лиц прозвучал гимн Российской Федерации и был поднят государственный флаг. Иван Штылин, Виктор Иващенко вместе с 9-летнейспортсменкой Ариной Безруковой перерезали символическую красную ленточку.

Кроме того, шесть учащихся образовательных учреждений Усвятского района получили из рук руководителей золотые значки Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне».

Завершилась торжественная церемония символическим первым ударом мяча ветерана Усвятского спорта Ивана Шмырева в футбольные ворота нового стадиона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Усвятах оборудован всем необходимым для занятий спортом. Здесь есть мини-футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и гимнастические снаряды.