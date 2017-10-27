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Пенсии

Из-за ноябрьских праздников пенсию начислят раньше срока

Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го ноября 2017 года В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на более ранний срок. Это общее правило и для Почты России и для банков, разъяснили в региональном отделении ПФР.

Поскольку 5 ноября – это воскресенье, то доставка пенсий и других социальных выплат за 5-е число предприятиями почтовой связи Псковской области будет организована досрочно.

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