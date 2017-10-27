Из-за ноябрьских праздников пенсию начислят раньше срока

22:07, 27 октября 2017, ПАИ

Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го ноября 2017 года В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на более ранний срок. Это общее правило и для Почты России и для банков, разъяснили в региональном отделении ПФР.

Поскольку 5 ноября – это воскресенье, то доставка пенсий и других социальных выплат за 5-е число предприятиями почтовой связи Псковской области будет организована досрочно.