По требованию прокурора педагогу из Дновского района выплатили «декретные»

21:42, 27 октября 2017, ПАИ

Прокуратура Дновского района по заявлению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что женщина является педагогом-психологом в МО «Гимназия» и ей предоставлен отпуск на 140 календарных дней по беременности и родам.

При этом при предоставлении отпуска ей фактически не были выплачены пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на общую сумму более 67 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района мировому судье судебного участка №5 Дновского района направлено заявление о выдаче судебного приказа.

Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию образовательного учреждения возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, задолженность по пособиям выплачена в полном объёме.