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Общество

По требованию прокурора педагогу из Дновского района выплатили «декретные»

Прокуратура Дновского района по заявлению местной жительницы провела  проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что женщина  является  педагогом-психологом в МО «Гимназия» и ей  предоставлен отпуск на 140 календарных дней по беременности и родам.

При этом при предоставлении отпуска ей фактически не были выплачены пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на общую сумму более 67 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района  мировому судье судебного участка №5 Дновского района направлено заявление о выдаче судебного приказа.

Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию образовательного учреждения возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, задолженность по пособиям выплачена в полном объёме.

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