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Общество

Международный день анимации отмечается 28 октября

28 октября отмечается Международный день анимации, сообщает calend.ru. Праздник учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В этот день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события в России отмечается День российской анимации.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпускает целый ряд мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного разочарования» (Б.Савинков), «Советские игрушки» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Иванова), «Случай в Токио», «Юморески» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Белякова). Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935).

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как ДоРеМи, Винни Пух, Самый маленький Гном, Бегемот и Солнышко, Буренка из Масленкино, Волк и Семеро козлят, Козленок, который считал до десяти, Котенок по имени Гав и многих других.

В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм».

Сегодня музей находится в Москве, на территории ВВЦ, а его экспозиция насчитывает свыше пяти тысяч экспонатов.

 

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