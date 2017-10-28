Международный день анимации отмечается 28 октября

09:43, 28 октября 2017, ПАИ

28 октября отмечается Международный день анимации, сообщает calend.ru. Праздник учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В этот день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события в России отмечается День российской анимации.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпускает целый ряд мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного разочарования» (Б.Савинков), «Советские игрушки» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Иванова), «Случай в Токио», «Юморески» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Белякова). Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935).

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как ДоРеМи, Винни Пух, Самый маленький Гном, Бегемот и Солнышко, Буренка из Масленкино, Волк и Семеро козлят, Козленок, который считал до десяти, Котенок по имени Гав и многих других.

В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм».

Сегодня музей находится в Москве, на территории ВВЦ, а его экспозиция насчитывает свыше пяти тысяч экспонатов.



