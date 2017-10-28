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Общество

Всероссийский день гимнастики отмечается сегодня

В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учрежденный в 1999 году, сообщает calend.ru. С инициативой ввести в календарь эту дату выступила Федерация спортивной и художественной гимнастики России.

В Древней Греции гимнастические упражнения входили в систему обязательного физического воспитания юношей и подготовки к Олимпийским играм. С конца XVIII  века гимнастика начала активно распространяться в России и Западной Европе, а к концу XIX века уже проводились специализированные соревнования. В июле 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики.

Первые в России состязания по гимнастике прошли в 1885 году в Москве. В 1896 году спортивную гимнастику включили в программу первых Олимпийских игр, а с 1903 года стали проводиться чемпионаты мира по гимнастике. А всем известный и популярный сегодня гимнастический обруч — хула-хуп был запатентован только в июне 1964 года.

К самым известным видам гимнастики относятся спортивная и художественная. Спортивная гимнастика включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, а также в опорных прыжках и вольных упражнениях. Она является технической основой для множества других видов спорта. Художественная гимнастика — это выполнение разнообразных гимнастических и танцевальных упражнений под музыку, с предметом или без. Она была включена в программу Олимпийских игр в 1984 году.

 

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