Сборы начальников подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы областного МЧС состоялись в Пскове

22:32, 27 октября 2017, ПАИ

С 25 по 26 октября 2017 года в Пскове проходил учебно-методический сбор с начальниками территориальных подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В период сборов были проведены: строевой смотр, служебная подготовка в группе начальника Главного управления с принятием зачетов по знанию основ организации и ведения гражданской обороны, а также оперативное совещание при начальнике управления надзорной деятельности и профилактической работы по итогам деятельности за 3-й квартал 2017 года. Подведены итоги инспекторской проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам. Уточнена обстановка с пожарами и гибелью людей на территории Псковской области и мерах по ее стабилизации.

В ходе проведения сборов сотрудники были ознакомлены с изменениями в законодательстве Российской Федерации и МЧС России.

В завершение занятий сотрудники сдали зачёты по физической и специальной подготовке. По итогам можно заключить, что в ходе занятий поставленные задачи были выполнены, цели достигнуты.

Подобные мероприятия проводятся регулярно для повышения квалификации личного состава и обсуждения задач и проблем, которые стоят перед органами надзора в системе МЧС.