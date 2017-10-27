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Общество

Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в семинаре «Понятие и принципы деятельности социального предприятия»

Предпринимателей Псковской области приглашают принять участие в семинаре «Понятие и принципы деятельности социального предприятия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Печорского района, семинар будет проходить 30.10.17 в 14:00 в здании МБУ «Печорский бизнес инкубатор»(конференц-зал, 2 этаж).

Тренер - Седунова Светлана Юрьевна, к.э.н., директор Автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

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