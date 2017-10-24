Путин поручил повысить ответственность за незаконные автоперевозки

21:53, 27 октября 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о повышении ответственности за незаконные пассажирские автомобильные перевозки. Как сообщают ВЕДОМОСТИ, также он распорядился наладить общественный контроль за качеством перевозок. Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Согласно поручению президента меры должны включать введение дисквалификации должностных лиц, а также расширение оснований применения административных наказаний в виде конфискации транспортного средства.

Сроком исполнения этих пунктов российский лидер установил 1 апреля 2018 г.