Facebook будет проводить проверку личности заказчиков политической рекламы

22:44, 27 октября 2017, ПАИ

Компания Facebook введет проверку личности заказчиков политической рекламы в социальной сети в качестве меры по обеспечению прозрачности, сообщается в блоге компании. Об этом сообщают РИА Новости.

«Когда дело доходит до рекламы на Facebook, люди должны иметь возможность понять, кто является рекламодателями и увидеть, какие еще рекламные компании они проводят, особенно в политической рекламе», — говорится в заявлении вице-президента Facebook по рекламе Роба Колдмэна.

По его словам, помимо верифицирования личности, рекламодателей могут также попросить подтвердить свое местонахождение. При этом каждое политическое объявление должно будет содержать информацию «кем была оплачена реклама». Кроме того, пользователи смогут просматривать, какие объявления заказал тот или иной аккаунт.

Согласно заявлению, часть мер вступят в силу уже со следующего месяца в Канаде, а требования к политической рекламе Facebook применит во время следующих выборов в США федерального уровня и в других странах в дальнейшем.

Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские» боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их «абсолютно голословными».