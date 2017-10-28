День создания армейской авиации России празднуется 28 октября

09:09, 28 октября 2017, ПАИ

28 октября в России отмечается День создания армейской авиации, сообщает calend.ru. 28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду войск. Вертолётная авиация сначала именовалась вспомогательной — в её задачи входила перевозка грузов, корректировка огня, разведка, связь.

Затем, в ходе технической эволюции, вертолёты превратились в грозное оружие. А в начале 70-х годов двадцатого столетия, с принятием на вооружение Ми-24, чьей основной ролью была поддержка сухопутных войск на поле боя, вспомогательная авиация стала армейской.

Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе армейских операций (боевых действий). За более чем полувековую историю армейской авиации экипажи её крылатых машин побывали во всех «горячих точках» России и далеко за её пределами.

В мирной обстановке армейская авиация обеспечивает мероприятия боевой подготовки Сухопутных войск. Ни одно из учений различного масштаба не проводится без авиационного обеспечения, без участия боевых и транспортных вертолётов.

За последние десятилетия армейская авиация несколько раз переходила из Военно-воздушных сил в Сухопутные войска и обратно. В 1990 году армейская авиация стала самостоятельным родом войск, а к январю 2003 года была передана в ведение Военно-воздушных сил РФ, которые с 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил России.

Сегодня армейская авиация России, чьё вооружение считается одним из лучших в мире, — это несколько тысяч вертолётов в различных вариантах применения, и некоторые типы вертолётов практически не имеют аналогов в мире. В основном задачи авиационной поддержки общевойсковых формирований решаются вертолётами Ми-8/24/26/28 (в различных версиях и модификациях), Ка-50, Ка-52. К том же ведутся разработки новых моделей — обновление и увеличение вертолётного парка является одним из приоритетов для Вооружённых сил РФ. Ми-28Н (Фото: wikipedia.org) Так, до 2020 года в России к 8 уже имеющимся авиабазам армейской авиации планируется добавить ещё 6, и поставить на вооружение армейской авиации более 1 тысячи новых винтокрылых машин. В первую очередь это касается боевых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н, а также транспортно-боевых Ми-8 АМТШ и МТВ-5, обновлённых Ми-26Т2 и лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226.



