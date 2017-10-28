Ефимий Осенний наступил по народному календарю

08:48, 28 октября 2017, ПАИ

28 октября православные отмечают память Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине, сообщает calend.ru. Никита (такое имя дали будущему святому при рождении) появился на свет в христианской семье, по настоянию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп.

Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушел в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться, и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове. После смерти своего товарища Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоник, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Зима набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи, например, кикимора, которая летом не смела вредить людям. По поверью, с Ефимия (Евфимия) она начинала мешать бабам и девушкам в любом начинании: путала пряжу, рвала ткань, била горшки. Говорили, что увидеть кикимору можно лишь в одной ситуации — если она сядет за ткацкий стан, чтобы испортить работу ткачихи. В этом случае нужно было осенить нечистую силу крестным знамением и попросить Ефимия о помощи.

Несмотря на проделки нежити, крестьянки продолжали заниматься домашними делами. В первую очередь, мяли и трепали лен, готовили пряжу. В теплых районах мужчины убирали в омшаники последние ульи.

