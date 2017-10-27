Дмитрий Быстров подчеркнул важность работы с должниками по налогам и страховым взносам

22:11, 27 октября 2017, ПАИ

26 октября 2017 года в Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области состоялось совещание по итогам работы инспекции за 9 месяцев 2017 года и основных задачах на 4 квартал 2017 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Островского района, в работе совещания приняли участие заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Елена Жгут, глава Островского района Дмитрий Быстров, заместитель главы администрации Печорского района Марина Егорова, сотрудники инспекции.

С докладом по итогам работы выступила начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области Анжелика Приймук, а также заместитель начальника инспекции Людмила Березина.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2017 года поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ составили 713,4 млн. руб. Поступления налогов и сборов в федеральный бюджет - 100,6 млн. руб. Поступления в консолидированный бюджет Псковской области за 9 месяцев 2017 года составили 612,8 млн. руб. При этом поступления в доход местного уровня составили 206,3 млн. руб., в том числе в бюджет Островского района - 96 млн. руб.

В разрезе основных доходообразующих налогов местного уровня положительная динамика поступлений по итогам девяти месяцев 2017 года обеспечена: по земельному налогу - темп роста 108,9%, по единому сельскохозяйственному налогу - темп роста 196,6%, по налогу на имущество ФЛ – темп роста составляет 337,1%.

В ходе совещания отмечены, как положительные, так и отрицательные показатели работы Инспекции, а также озвучены основные задачи до конца 2017 года. Особое внимание было уделено обеспечению роста поступлений по НДФЛ и страховым взносам.

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Елена Жгут, подводя итоги совещания обозначила возможные резервы роста поступлений налогов в бюджеты всех уровней, уточнив, что таковыми являются работа с задолженностью по имущественным налогам и страховым взносам.

На актуальность работы с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность по налогам и страховым взносам обратил внимание и глава Островского района Дмитрий Быстров. В этом направлении он отметил деятельность профильной межведомственной комиссии, действующей при администрации района.

В своём выступлении Дмитрий Быстров коснулся вопроса работы мобильных налоговых офисов на территории сельских поселений. При этом он подчеркнул, что на повестке дня и другая острая проблема, требующая своего решения - организации периодической оплаты налогов и сборов среди сельского населения по месту жительства в заранее установленное время.