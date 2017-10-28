Один день остался до начала семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове

09:22, 28 октября 2017, ПАИ

До начала семейного праздника «Маленький чемпион» остался один день. Как рассказали Псковскому агентству информации в редакции «Комсомольской правды – Псков», которая выступает организатором мероприятия, уже завтра, 29 октября, на старт десятиметровой дистанции выйдут 84 участника.

Юным спортсменам, чей возраст от 6 месяцев до двух лет, нужно будет преодолеть всю дистанцию ползком. Малыш, который покажет лучшее время во всех 14 забегах, получит титул абсолютного чемпиона.

Во время праздника организаторы наградят самые креативные группы поддержки. Призы получат авторы красочных плакатов, а также те, кто придумает запоминающиеся и оригинальные комодные костюмы. Для маленьких стиляг после праздника устроят конкурс «Модный чемпион». Главного модника этой осени назовут читатели издания. Голосование начнётся 2 ноября и продлится до 14 ноября.

Кроме того, на площадке будут действовать мастер-классы, фотозоны и мини-ярмарка.

Праздник пройдёт 29 октября в УСК «Олимп». Начало в 10:30. Вход свободный.